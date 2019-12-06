Türkiye'de dün günlük bazda 874 bin 875 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 871 bin 580 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 629 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 168 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 874 bin 875 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 871 bin 580 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Elektrik üretiminde ilk sırada 216 bin 884 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 204 bin 479 megavatsaat ile ithal kömür santralleri ve 140 bin 72 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 500 megavatsaat elektrik ihraç edildi, 5 bin 205 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.