Son Dakika Haberleri: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

6 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda 874 bin 875 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 871 bin 580 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 874 bin 875 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 871 bin 580 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 629 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 168 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 874 bin 875 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 871 bin 580 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Elektrik üretiminde ilk sırada 216 bin 884 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 204 bin 479 megavatsaat ile ithal kömür santralleri ve 140 bin 72 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 500 megavatsaat elektrik ihraç edildi, 5 bin 205 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zam dedikodusunu duyan vatandaşlar, nüfus müdürlüklerine akın ediyor
İŞKUR'un hibe desteğiyle hayaline bir adım daha yaklaştı İmamoğlu: Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay hattı 2020 sonunda bitecek Sulu tarım ülke ekonomisine 68 milyon lira katkı sağladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 16:25:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]