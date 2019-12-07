Türkiye'de dün günlük bazda 861 bin 951 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 861 bin 217 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 121 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 24 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 861 bin 951 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 861 bin 217 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Elektrik üretiminde ilk sırada 235 bin 658 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 204 bin 95 megavatsaat ile ithal kömür santralleri ve 148 bin 239 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 545 megavatsaat elektrik ihraç edildi, 8 bin 811 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.