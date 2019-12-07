Son Dakika Haberleri: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

6 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda 861 bin 951 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 861 bin 217 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 861 bin 951 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 861 bin 217 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 121 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 24 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 861 bin 951 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 861 bin 217 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Elektrik üretiminde ilk sırada 235 bin 658 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 204 bin 95 megavatsaat ile ithal kömür santralleri ve 148 bin 239 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 545 megavatsaat elektrik ihraç edildi, 8 bin 811 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'ye dönüş hazırlığı yapan Cem Uzan'dan yeni iddia: En gizli FETÖ'cü Ahmet Necdet Sezer'dir
Çatışmada yaralanan askerin söyledikleri duygulandırdı: Parkamı serin ambulans kan olmasın Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırası onaylandı Rusya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı zafer bayramı kutlamaları için Rusya'ya davet etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 16:52:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]