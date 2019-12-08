Son Dakika Haberleri: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

6 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda 815 bin 218 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 818 bin 868 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 815 bin 218 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 818 bin 868 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 621 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 967 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 815 bin 218 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 818 bin 868 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Elektrik üretiminde ilk sırada 230 bin 451 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 206 bin 489 megavatsaat ile ithal kömür santralleri ve 138 bin 800 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 939 megavatsaat elektrik ihraç edildi, 11 bin 590 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 09:36 Kaynak: AA
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