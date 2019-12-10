Son Dakika Haberleri: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

6 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda 849 bin 74 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 848 bin 265 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 849 bin 74 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 848 bin 265 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 390 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 786 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 849 bin 74 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 848 bin 265 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Elektrik üretiminde ilk sırada 237 bin 709 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 205 bin 767 megavatsaat ile ithal kömür ve 160 bin 136 megavatsaat ile barajlı santraller izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 757 megavatsaat elektrik ihraç edildi, 7 bin 948 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:50 Kaynak: AA
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