Son Dakika Haberleri: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

6 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda 863 bin 979 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 863 bin 401 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 863 bin 979 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 863 bin 401 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 118 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 777 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 863 bin 979 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 863 bin 401 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Elektrik üretiminde ilk sırada 257 bin 584 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 209 bin 198 megavatsaat ile ithal kömür ve 146 bin 442 megavatsaat ile barajlı santraller izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 992 megavatsaat elektrik ihraç edildi, 8 bin 414 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:24 Kaynak: AA
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