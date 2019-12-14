Türkiye'de dün günlük bazda 856 bin 107 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 855 bin 547 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 735 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 700 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 856 bin 107 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 855 bin 547 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Elektrik üretiminde ilk sırada 233 bin 129 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 209 bin 614 megavatsaat ile ithal kömür ve 133 bin 951 megavatsaat ile barajlı santraller izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 299 megavatsaat elektrik ihraç edildi, 7 bin 739 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.