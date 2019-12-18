Türkiye'de dün günlük bazda 833 bin 841 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 833 bin 347 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 839 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 513 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 833 bin 841 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim miktarı 833 bin 347 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 225 bin 984 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu 206 bin 283 megavatsaat ile ithal kömür ve 150 bin 256 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye, dün 6 bin 163 megavatsat elektrik ihracatı, 5 bin 669 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.