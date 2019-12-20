Türkiye'de dün günlük bazda 831 bin 317 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 833 bin 184 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 472 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 713 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 831 bin 317 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim miktarı 833 bin 184 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 239 bin 288 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu 187 bin 881 megavatsaat ile ithal kömür ve 155 bin 457 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye, dün 5 bin 148 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 15 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.