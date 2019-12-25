Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

6 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda 839 bin 532 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 849 bin 635 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 839 bin 532 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 849 bin 635 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 499 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 105 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 839 bin 532 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim miktarı 849 bin 635 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 206 bin 997 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 206 bin 33 megavatsaat ile doğal gaz ve 138 bin 778 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 1687 megavatsat elektrik ihracatı, 11 bin 790 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Wall Street Journal'dan kapsamlı analiz: Türkiye rest çekiyor ve kazanıyor
Eşini muayene eden doktor, kızı hakkındaki kötü gerçeği öğrendi Ahmet Davutoğlu'ndan hükümete Libya desteği: Yapılan anlaşma doğrudur İdlib'de on binlerce kişi Türkiye sınırına doğru hareket halinde! Uluslararası ajanslar görüntüledi

Son Dakika Haberleri
21:34 Oktay: "Bunlar Marmaray'a, Osman Gazi Köprüsü'ne, İstanbul Havalimanına ve Yavuz Sultan Selim... - Son Dakika Ekonomi
21:16 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kanal İstanbul Projesine İstanbul'un geleceği ve milletimizin... - Son Dakika Ekonomi
21:14 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye Müteahhitler Birliği Ödül Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi
20:54 Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödül Töreni - Son Dakika Ekonomi
20:49 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kanal İstanbul açıklaması: Başlayacak ve bitireceğiz - Son Dakika Ekonomi
20:30 Ekrem İmamoğlu'nu zora sokacak Kanal İstanbul belgesi! Tevfik Göksu, İBB Meclisi'nin kararını paylaştı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 22:28:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]