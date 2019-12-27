Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

6 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda 859 bin 642 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 870 bin 403 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 859 bin 642 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 870 bin 403 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 399 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 615 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 859 bin 642 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim miktarı 870 bin 403 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 187 bin 153 megavatsaat ile linyit santralleri yer aldı. Bunu, 180 bin 155 megavatsaat ile doğal gaz ve 150 bin 459 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 3 bin 993 megavatsat elektrik ihracatı, 14 bin 754 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:32 Kaynak: AA
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