Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

6 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda 849 bin 8 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 855 bin 617 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 849 bin 8 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 855 bin 617 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 363 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 779 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 849 bin 8 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim miktarı 855 bin 617 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 199 bin 233 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 188 bin 901 megavatsaat ile ithal kömür ve 169 bin 94 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 199 megavatsat elektrik ihracatı, 10 bin 809 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:36 Kaynak: AA
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