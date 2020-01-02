Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

6 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda 678 bin 424 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 683 bin 38 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 678 bin 424 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 683 bin 38 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 588 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 23 bin 491 megavatsaat ile 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 678 bin 424 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim miktarı ise 683 bin 38 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 174 bin 770 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 118 bin 243 megavatsaat ile linyit ve 114 bin 633 megavatsaat ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 589 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 203 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 09:22 Kaynak: AA
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