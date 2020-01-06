Türkiye'de dün günlük bazda 743 bin 242 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 747 bin 26 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 628 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 26 bin 976 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 743 bin 242 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim miktarı ise 747 bin 26 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 195 bin 185 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 184 bin 884 megavatsaat ile doğal gaz ve 120 bin 465 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 104 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 888 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.