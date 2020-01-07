Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

6 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda 884 bin 991 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 886 bin 693 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 884 bin 991 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 886 bin 693 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 443 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 4 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 884 bin 991 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim miktarı ise 886 bin 693 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 207 bin 271 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 190 bin 60 megavatsaat ile ithal kömür ve 171 bin 927 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 988 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 691 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:38 Kaynak: AA
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