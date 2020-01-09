Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

6 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda 901 bin 365 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 897 bin 257 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 901 bin 365 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 897 bin 257 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 730 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 51 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 901 bin 365 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 897 bin 257 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 233 bin 956 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 194 bin 784 megavatsaat ile ithal kömür ve 151 bin 945 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 963 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 854 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:40 Kaynak: AA
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