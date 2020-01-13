Türkiye'de dün günlük bazda 748 bin 210 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 745 bin 510 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 200 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 379 megavatsaat ile 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 748 bin 210 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim miktarı ise 745 bin 510 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 210 bin 882 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 208 bin 200 megavatsaat ile ithal kömür ve 96 bin 337 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 7 bin 658 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 958 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.