Türkiye'de dün günlük bazda 878 bin 540 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 871 bin 381 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 468 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 505 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 878 bin 540 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim miktarı ise 871 bin 381 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 296 bin 812 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 207 bin 401 megavatsaat ile ithal kömür ve 136 bin 293 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 8 bin 379 megavatsaat elektrik ihracatı, 1220 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.