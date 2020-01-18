Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

18 dakika önce

Türkiye'de dün günlük bazda 891 bin 166 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 885 bin 431 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 891 bin 166 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 885 bin 431 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 756 megavatsaat ile 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 542 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 891 bin 166 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim miktarı ise 885 bin 431 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 227 bin 459 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 207 bin 459 megavatsaat ile ithal kömür ve 135 bin 411 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 7 bin 35 megavatsaat elektrik ihracatı, 1300 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vatandaşlara soruldu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte dikkat çeken anket sonuçları
Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA'nın karnesini verdi! 3 pekiyi, 1 zayıf Metropoll'ün son anketine göre en çok beğenilen siyasetçi Erdoğan; ikinci sırada İmamoğlu var Türk hackerlar, Yunan İstihbaratı'nın internet sitesini çökertti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 10:00:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]