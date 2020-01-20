Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

7 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda 749 bin 762 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 746 bin 311 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 749 bin 762 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 746 bin 311 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 121 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 469 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 749 bin 762 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim miktarı ise 746 bin 311 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 210 bin 271 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 176 bin 809 megavatsaat ile doğal gaz ve 100 bin 524 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 8 bin 2 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 551 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:04 Kaynak: AA
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