Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

6 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda 880 bin 602 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 876 bin 627 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 880 bin 602 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 876 bin 627 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 520 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 229 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 880 bin 602 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim miktarı ise 876 bin 627 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 223 bin 868 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 205 bin 905 megavatsaat ile ithal kömür ve 148 bin 513 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 7 bin 389 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 414 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:22 Kaynak: AA
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