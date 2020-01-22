Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

6 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda 894 bin 719 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 889 bin 431 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 894 bin 719 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 889 bin 431 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 163 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 738 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 894 bin 719 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim miktarı ise 889 bin 431 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 242 bin 151 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 201 bin 979 megavatsaat ile ithal kömür ve 149 bin 434 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 8 bin 457 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 169 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:34 Kaynak: AA
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