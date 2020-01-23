Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

6 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda 873 bin 706 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 869 bin 438 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 873 bin 706 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 869 bin 438 megavatsaat oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 419 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 571 megavatsaat ile 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 873 bin 706 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim miktarı ise 869 bin 438 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 252 bin 249 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 200 bin 462 megavatsaat ile ithal kömür ve 171 bin 104 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 9 bin 805 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 667 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'den 16 adayı hukuksuzca silahlandıran Yunanistan'a tepki
Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinden Çin'e seyahat edecek vatandaşlara uyarı Açıklaması Erdoğan'ın çıkışı sonrası TİM düğmeye bastı! Etiketlerde 'Made in Türkiye' dönemi başlıyor Son Dakika: Berat Albayrak: Türkiye'nin son 1 yıldaki iyileşme oranını kimse beklemiyordu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 18:14:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]