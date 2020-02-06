Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

6 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda 851 bin 214 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 853 bin 468 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 851 bin 214 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 853 bin 468 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 900 megavatsaat ile 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 737 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 851 bin 214 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim miktarı ise 853 bin 468 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 204 bin 307 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 178 bin 710 megavatsaat ile doğal gaz ve 133 bin 767 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 715 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 969 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:02 Kaynak: AA
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