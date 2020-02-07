Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

6 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda 858 bin 150 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 864 bin 565 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 858 bin 150 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 864 bin 565 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 614 megavatsaat ile 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 338 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 858 bin 150 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim miktarı ise 864 bin 565 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 196 bin 792 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 187 bin 241 megavatsaat ile doğal gaz ve 158 bin 290 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 423 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 839 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:28 Kaynak: AA
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