Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

9 dakika önce

Türkiye'de dün günlük bazda 883 bin 14 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 884 bin 206 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 883 bin 14 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 884 bin 206 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 212 megavatsaat ile 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 965 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 883 bin 14 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim miktarı ise 884 bin 206 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 192 bin 587 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 191 bin 539 megavatsaat ile ithal kömür ve 177 bin 745 megavatsaat ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 8 bin 310 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 502 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:00 Kaynak: AA
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