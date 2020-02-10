Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

6 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda 756 bin 87 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 756 bin 39 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 756 bin 87 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 756 bin 39 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 688 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 623 megavatsaat ile 05.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 756 bin 87 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim miktarı ise 756 bin 39 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 201 bin 539 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 175 bin 647 megavatsaat ile ithal kömür ve 108 bin 486 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 7 bin 566 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 519 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:52 Kaynak: AA
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