Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

6 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda 872 bin 723 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 878 bin 121 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 872 bin 723 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 878 bin 121 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 84 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 704 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 872 bin 723 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim miktarı ise 878 bin 121 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 207 bin 655 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 206 bin 163 megavatsaat ile ithal kömür ve 176 bin 505 megavatsaat ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 555 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 953 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:20 Kaynak: AA
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