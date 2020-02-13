Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

6 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda 902 bin 343 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 905 bin 672 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 902 bin 343 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 905 bin 672 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 381 megavatsaat ile 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 714 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 902 bin 343 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim miktarı ise 905 bin 672 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 210 bin 315 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 206 bin 827 megavatsaat ile doğal gaz santralleri ve 201 bin 916 megavatsaat ile hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 8 bin 511 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 839 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:10 Kaynak: AA
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