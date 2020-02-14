Türkiye'de dün günlük bazda 887 bin 108 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 888 bin 549 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 776 megavatsaat ile 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 846 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 887 bin 108 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim miktarı ise 888 bin 549 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 214 bin 95 megavatsaat ile hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 210 bin 805 megavatsaat ile doğal gaz santralleri ve 206 bin 418 megavatsaat ile ithal kömür izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 541 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 982 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.