Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

6 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda 875 bin 249 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 878 bin 253 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 875 bin 249 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 878 bin 253 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 705 megavatsaat ile 18.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 769 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 875 bin 249 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim miktarı ise 878 bin 253 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 222 bin 939 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 207 bin 535 megavatsaat ile ithal kömür ve 182 bin 860 megavatsaat ile hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 7 bin 342 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 346 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:32 Kaynak: AA
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