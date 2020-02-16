Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

7 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda 837 bin 807 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 844 bin 533 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 837 bin 807 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 844 bin 533 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 275 megavatsaat ile 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 380 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 837 bin 807 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim miktarı ise 844 bin 533 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 198 bin 887 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 184 bin 601 megavatsaat ile hidroelektrik santralleri ve 159 bin 114 megavatsaat ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 459 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 185 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 09:16 Kaynak: AA
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