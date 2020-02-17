Türkiye'de dün günlük bazda 742 bin 493 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 741 bin 653 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 160 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 966 megavatsaat ile 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 742 bin 493 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim miktarı ise 741 bin 653 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 192 bin 395 megavatsaat ile hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 167 bin 987 megavatsaat ile ithal kömür santralleri ve 128 bin 864 megavatsaat ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 7 bin 974 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 134 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.