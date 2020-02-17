Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

6 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda 742 bin 493 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 741 bin 653 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 742 bin 493 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 741 bin 653 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 160 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 966 megavatsaat ile 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 742 bin 493 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim miktarı ise 741 bin 653 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 192 bin 395 megavatsaat ile hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 167 bin 987 megavatsaat ile ithal kömür santralleri ve 128 bin 864 megavatsaat ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 7 bin 974 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 134 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tüm Türkiye'nin konuştuğu sokakta yaşayan Hasan'ın son halini Vasip Şahin paylaştı
Hindistan, Türk Büyükelçi Torunlar'ı Erdoğan'ın sözlerinden sonra Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı EURO 2020 için 28 milyondan fazla bilet talep edildi TASS: NATO, Türkiye'nin olası Suriye operasyonuna askeri destek vermeyecek

Son Dakika Haberleri
15:55 Mehmet Öncü, yeni klibini çıkarmaya hazırlanıyor
15:53 Danla Bilic, Survivor'da yarışan arkadaşına sesini yükselten Yasin Obuz'a tepki gösterdi
15:41 Hadise, kendisini silen Aslı Enver'e cevap verdi!
15:16 Oyuncu Erkan Kolçak Köstengil, bebeğine koyacağı ismi açıkladı
13:59 Megastar Tarkan'dan Monte Carlo'da muhteşem konser

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 16:46:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]