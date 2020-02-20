Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

7 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda 841 bin 872 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 843 bin 558 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 841 bin 872 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 843 bin 558 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 796 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 838 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 841 bin 872 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 843 bin 558 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 230 bin 628 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 204 bin 872 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri ve 178 bin 925 megavatsaat ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 849 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 535 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:10 Kaynak: AA
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