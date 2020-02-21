Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

7 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda 850 bin 348 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 854 bin 346 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 850 bin 348 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 854 bin 346 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 62 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 842 megavatsaat ile 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 850 bin 348 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 854 bin 346 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 221 bin 184 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 188 bin 935 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri ve 178 bin 777 megavatsaat ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 23 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 21 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:06 Kaynak: AA
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