Türkiye'de dün günlük bazda 868 bin 529 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 872 bin 737 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 297 megavatsaat ile 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 904 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 868 bin 529 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 872 bin 737 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 184 bin 693 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 180 bin 404 megavatsaat ile ithal kömür ve 176 bin 631 megavatsaat ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 3 bin 323 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 531 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.