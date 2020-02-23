Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

6 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda 827 bin 942 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 833 bin 324 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 827 bin 942 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 833 bin 324 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 731 megavatsaat ile 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 926 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 827 bin 942 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 833 bin 324 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 180 bin 828 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 176 bin 602 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri ve 147 bin 517 megavatsaat ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 3 bin 302 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 684 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:46 Kaynak: AA
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