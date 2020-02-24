Türkiye'de dün günlük bazda 729 bin 546 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 734 bin 295 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 845 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 203 megavatsaat ile 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 729 bin 546 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 734 bin 295 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 188 bin 472 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 175 bin 483 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 94 bin 497 megavatsaatle linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 7 bin 574 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 323 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.