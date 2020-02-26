Türkiye'de dün günlük bazda 815 bin 991 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 823 bin 599 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 233 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 746 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 815 bin 991 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 823 bin 599 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 184 bin 450 megavatsaatle hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 178 bin 874 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 168 bin 204 megavatsaatle doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 629 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 237 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.