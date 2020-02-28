Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

6 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda 821 bin 558 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 824 bin 741 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 821 bin 558 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 824 bin 741 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 383 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 464 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 821 bin 558 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 824 bin 741 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 195 bin 631 megavatsaatle hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 167 bin 696 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 137 bin 925 megavatsaatle rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 196 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 379 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:38 Kaynak: AA
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