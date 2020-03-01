Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

15 dakika önce

Türkiye'de dün günlük bazda 806 bin 70 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 810 bin 955 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 806 bin 70 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 810 bin 955 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 852 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 936 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 806 bin 70 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 810 bin 955 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 178 bin 89 megavatsaatle hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 168 bin 153 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 120 bin 302 megavatsaatle doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 9 bin 273 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 388 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 09:16 Kaynak: AA
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