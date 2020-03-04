Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

6 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda 792 bin 316 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 795 bin 824 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 792 bin 316 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 795 bin 824 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 863 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 399 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 792 bin 316 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 795 bin 824 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 210 bin 797 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 180 bin 775 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 93 bin 425 megavatsaatle linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 469 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 978 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:36 Kaynak: AA
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