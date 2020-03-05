Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

6 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda 797 bin 161 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 799 bin 232 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 797 bin 161 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 799 bin 232 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 28 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 197 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 797 bin 161 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 799 bin 232 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 202 bin 853 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 185 bin 420 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 94 bin 871 megavatsaatle linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 645 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 716 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:08 Kaynak: AA
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