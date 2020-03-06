Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

6 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda 818 bin 213 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 817 bin 765 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 818 bin 213 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 817 bin 765 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 469 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 153 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 818 bin 213 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 817 bin 765 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 201 bin 538 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 196 bin 337 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 117 bin 750 megavatsaatle doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 712 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 264 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Özel harekat polisleri, Yunanistan'ın göçmenleri geri itmesini engellemek amacıyla sınırda nöbet tutuyor
Emre Belözoğlu'nun engeli, sözleşmesi Koronavirüs İtalya-Türkiye maçını etkileyecek mi? Erdoğan'dan, "Rusya, Esed'i nasıl dizginleyecek?" sorusuna yanıt: Rejim, Rusların talimatına direnmez

Son Dakika Haberleri
16:30 Turgay Tanülkü'nün gözyaşları
16:05 Olkan Soycan yeni şarkısını çıkarıyor
16:04 3 ay önce evlenen Hanife Gürdal'ın paylaşımları hamilelik iddialarını güçlendirdi
15:43 Cüneyt Arkın: Betül'den evvel ölmek isterim
15:43 Türkiye'de koronavirüs neden görülmüyor? İşte yanıtı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 16:34:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]