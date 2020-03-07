Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

6 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda 810 bin 834 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 812 bin 106 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 810 bin 834 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 812 bin 106 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 3 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 102 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 810 bin 834 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 812 bin 106 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 206 bin 416 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 196 bin 960 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 112 bin 328 megavatsaatle doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 823 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 95 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:54 Kaynak: AA
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