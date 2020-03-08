Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

6 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda 751 bin 955 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 755 bin 196 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 751 bin 955 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 755 bin 196 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 904 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 831 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 751 bin 955 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 755 bin 196 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 194 bin 560 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 182 bin 8 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 102 bin 300 megavatsaatle linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 228 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 469 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 09:56 Kaynak: AA
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