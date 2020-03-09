Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

7 saat önce

Türkiye'de dün günlük bazda 663 bin 272 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 663 bin 849 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 663 bin 272 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 663 bin 849 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 32 bin 958 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 24 bin 918 megavatsaatle 09.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 663 bin 272 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 663 bin 849 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 175 bin 265 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 131 bin 975 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 99 bin 16 megavatsaatle linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 712 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 289 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:34 Kaynak: AA
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