Türkiye'de dün günlük bazda 712 bin 585 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 708 bin 371 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 33 bin 679 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 24 bin 590 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 712 bin 585 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 708 bin 371 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 232 bin 524 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 109 bin 490 megavatsaatle akarsu santralleri ve 104 bin 940 megavatsaatle ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 7 bin 74 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 860 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.