Türkiye'de dün günlük bazda 598 bin 429 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 596 bin 917 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 29 bin 631 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 20 bin 776 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 598 bin 429 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 596 bin 917 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 175 bin 374 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 111 bin 501 megavatsaatle rüzgar santralleri ve 104 bin 786 megavatsaatle akarsu santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye dün 8 bin 741 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 229 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.