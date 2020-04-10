Türkiye'de dün günlük bazda 662 bin 662 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 657 bin 761 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 31 bin 759 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 23 bin 12 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 662 bin 662 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 657 bin 761 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 217 bin 146 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 110 bin 632 megavatsaatle akarsu santralleri ve 99 bin 535 megavatsaatle rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 215 megavatsaat elektrik ihracatı, 1314 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.