Türkiye'de dün günlük bazda 644 bin 310 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 644 bin 895 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 31 bin 275 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 22 bin 554 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 644 bin 310 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 644 bin 895 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 212 bin 389 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 108 bin 31 megavatsaatle akarsu santralleri ve 95 bin 517 megavatsaatle linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 645 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 230 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.